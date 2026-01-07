Il Friuli Venezia Giulia debutta al Ces di Las Vegas | in vetrina startup e imprese tech

Il Friuli Venezia Giulia partecipa per la prima volta al CES di Las Vegas, la principale manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie emergenti. Questa partecipazione rappresenta un’occasione per mettere in mostra startup e imprese innovative della regione, sottolineando l’impegno della regione nel settore tecnologico e l’apertura verso nuove opportunità di crescita e collaborazione a livello globale.

Debutto alla più grande fiera dell’innovazione per la Regione Friuli Venezia Giulia che partecipa per la prima volta al CES di Las Vegas, la principale vetrina mondiale dedicata alle tecnologie emergenti e all’innovazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’ecosistema regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il Friuli Venezia Giulia debutta al Ces di Las Vegas: in vetrina startup e imprese tech Leggi anche: Ai, Chimera Tech al Ces di Las Vegas con SmartSailor Leggi anche: Italia al Ces 2026 con Ice: innovazione, startup e tecnologia di frontiera a Las Vegas Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Luca Carboni annuncia il nuovo tour estivo. Un live in Friuli Venezia Giulia; Sherlock Holmes diventa musical: Neri Marcorè debutta a Trieste; La nuova serie tv Rai porta le Dolomiti Friulane nelle case degli italiani: Luoghi autentici che diventano racconto, memoria e identità; Teatro Contatto, tutto esaurito per debutto de Lo Schiacchianoci. Il Friuli Venezia Giulia debutta al Ces di Las Vegas: in vetrina startup e imprese tech - Per la prima volta la Regione partecipa al Consumer Electronics Show, la più importante fiera mondiale dell’innovazione tecnologica. udinetoday.it

IL CYCLING TEAM FRIULI TORNA IN PISTA A BREMA E BERLINO PER RENDERE OMAGGIO A MATTEO DONEGA' - Rientra in pista il Cycling team Friuli, e lo fa per onorare una promessa con uno degli atleti più rappresentativi che ha vestito i colori bianconeri Matteo Donegà. tuttobiciweb.it

Musica e magia aprono il 2026 dell’ERT: Les Virtuoses tornano in tournée in FVG - Les Virtuoses aprono il 2026 dell’ERT con una tournée in Friuli Venezia Giulia: sette spettacoli tra musica e magia. nordest24.it

Il primo premio è andato a Roma ma sono tanti i tagliandi fortunati venduti in Friuli Venezia Giulia: ecco l’elenco completo - facebook.com facebook

Scopri l'incredibile Jermann, Friuli Venezia Giulia IGT Vinnae 2023, un vino che ti stupirà con il suo equilibrio e la sua complessità! Acquistalo ora al miglior prezzo online e regalati un'esperienza sensoriale unica. #VinoItaliano #Vinnae2023 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.