Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri | Un esempio dentro e fuori dal campo

Il Forlì Calcio a 5 annuncia la separazione da Marco Castorri, figura rappresentativa delle ultime stagioni. Dopo un percorso di crescita e impegno, il club ringrazia Castorri per il contributo dato in campo e fuori, augurandogli le migliori fortune per il futuro. La sua presenza rimarrà un esempio di dedizione e professionalità per tutta la squadra.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.