Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri | Un esempio dentro e fuori dal campo
Il Forlì Calcio a 5 annuncia la separazione da Marco Castorri, figura rappresentativa delle ultime stagioni. Dopo un percorso di crescita e impegno, il club ringrazia Castorri per il contributo dato in campo e fuori, augurandogli le migliori fortune per il futuro. La sua presenza rimarrà un esempio di dedizione e professionalità per tutta la squadra.
Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri, uno dei volti simbolo delle ultime stagioni in maglia biancorossa, che lascia il club dopo un percorso importante e ricco di significato. All’inizio della stagione, in occasione del rinnovo, il direttore generale Maicol Ghirelli aveva fortemente voluto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
