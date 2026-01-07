Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri | Un esempio dentro e fuori dal campo

Il Forlì Calcio a 5 annuncia la separazione da Marco Castorri, figura rappresentativa delle ultime stagioni. Dopo un percorso di crescita e impegno, il club ringrazia Castorri per il contributo dato in campo e fuori, augurandogli le migliori fortune per il futuro. La sua presenza rimarrà un esempio di dedizione e professionalità per tutta la squadra.

Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri, uno dei volti simbolo delle ultime stagioni in maglia biancorossa, che lascia il club dopo un percorso importante e ricco di significato.

