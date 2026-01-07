Il Duomo Jazz Club riparte | quattro concerti nel salotto musicale della pizzeria L’Étoile

Il Duomo Jazz Club riprende la sua programmazione con quattro concerti dal vivo nella pizzeria L’Étoile. La rassegna, curata da Matteo Zaccherini e Gianni Corbari, offre un’occasione per ascoltare musica jazz in un’atmosfera intima e rilassata. Un appuntamento dedicato agli appassionati e a chi desidera vivere momenti di ascolto autentico nel cuore della città.

Con l’avvio del nuovo anno, Duomo Jazz Club riaccende i riflettori sulla musica jazz dal vivo. Nella cornice della pizzeria L’Étoile riparte la rassegna dedicata alle sonorità jazz, curata dalla direzione artistica di Matteo Zaccherini e Gianni Corbari. Tutti i concerti hanno inizio alle 21:30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

