Il DP World Tour di golf e la Ryder Cup su Sky Sport nel 2026 e 2027 oltre i 4 major

Per il 2026 e il 2027, tutti i tornei del DP World Tour di golf, uno dei principali circuiti professionistici dal 1972, saranno trasmessi su Sky Sport e in streaming su NOW. Oltre ai quattro major, questo circuito rappresenta una parte fondamentale del panorama golfistico internazionale, offrendo agli appassionati un accesso completo alle competizioni dei grandi campioni.

Anche per il 2026 e il 2027, tutti i tornei del DP World Tour di golf, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf internazionale, saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW. E nel 2027 l’appuntamento più atteso: dal 13 al 19 settembre su Sky arriva anche . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Il DP World Tour di golf e la Ryder Cup su Sky Sport nel 2026 e 2027, oltre i 4 major Leggi anche: Sky conferma il grande golf: DP World Tour in diretta fino al 2027 e Ryder Cup su Sky Sport Golf Leggi anche: Sky e NOW, tutto il golf del DP World Tour fino al 2027 insieme alla Ryder Cup Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. McIlroy “starebbe bene” con DeChambeau, i giocatori della LIV tornano al PGA Tour; Golf 2026: l’anno della rivoluzione verde tra tradizione e innovazione; Il golf univa Emanuele Galeppini e Giovanni Tamburi, due sedicenni morti a Crans-Montana; Shiffrin in testa: la classifica di Coppa del mondo di sci femminile. Golf: tutti i tornei del Dp World Tour saranno visibili su Sky fino al 2027 - Il canale dedicato si accenderà presto anche su altri eventi di prestigio. msn.com

Ryder Cup in Irlanda e tutti i tornei del DP World Tour su Sky e NOW fino al 2027 - In esclusiva su Sky e NOW anche la Ryder Cup 2027, l'evento sportivo più atteso dal golf mondiale che il prossimo anno toccherà l'edizione del centenario in Irlanda. msn.com

Ryder Cup e DP World Tour su Sky fino al 2027 - Anche per il 2026 e il 2027, tutti i tornei del DP World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi c ... sport.sky.it

Il Golf mette le radici fino al 2027 su Sky tra DP World Tour e il mito della Ryder Cup x.com

Ecco quanto guadagnano i corridori del World Tour e i budget delle squadre. Il nuovo conteggio mette a fuoco una tendenza chiara e inarrestabile: il budget totale per le squadre WT è aumentato notevolmente, l’andamento positivo si riflette anche sugli stipen - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.