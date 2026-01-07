Il cuoco, come artigiano, si distingue per un approccio basato sulla qualità e sulla cura del dettaglio. Il fare bene rappresenta un’etica che si fonda sulla precisione, sulla tradizione e sulla soddisfazione di chi riceve il prodotto. Non si tratta di competizione, ma di un impegno costante nel migliorarsi, mantenendo fede a un modello di eccellenza e offrendo un’esperienza autentica e genuina.

Il fare-bene è l’etica dell’artigiano. Va da sé che non può essere un approccio individualista e competitivo, se non con sé stessi: il fare-bene ha una referenza oggettiva in qualcosa, sia essa la tradizione, un modello fisso precostituito, una funzione precisa a cui rispondere o donare felicità a chi godrà del bene prodotto. Inoltre, il fare-bene ha una implicazione intenzionale: l’artigiano s’impegna a fare le cose bene, che ci riesca oppure no, quello è l’indirizzo della sua azione. La conseguenza è che il tempo sia un elemento consustanziale al prodotto e che non si possa comprimere oltre un certo limite, pena l’allontanamento dal paradigma di riferimento, col rischio che l’artigiano metta in pericolo il suo fare-bene. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il cuoco è un artigiano nell’animo

