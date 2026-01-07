Il coraggio dei parroci d’Alto Savio nel 1944

Nel 2024 si ricorda l’80° anniversario della Liberazione, un’occasione per approfondire le testimonianze storiche dell’Alto Savio. A Bagno di Romagna si è svolto un convegno, intitolato ‘Sacerdoti con la gente nel 1944’, promosso dall’associazione Tra Monti e Valli U., che ha evidenziato il ruolo dei parroci di quell’epoca. Un momento di riflessione sulla loro presenza e il loro coraggio durante un periodo cruciale della storia.

A conclusione delle iniziative per l'80° della Liberazione, svoltesi durante il 2025, ha avuto luogo a Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna l'importante e interessante convegno dal titolo 'Sacerdoti con la gente nel 1944', nell'ambito del progetto promosso dall'associazione Tra Monti e Valli U.S. Acli di San Piero in Bagno, con la regìa del suo presidente Alberto Merendi, e col contributo della Regione Emilia Romagna. "Ricco di contenuti e foriero di ulteriori sviluppi di ricerca", così, in stretta sintesi, don Andrea Czortek, vicedirettore dell'archivio storico diocesano di Sansepolcro, ha commentato i lavori del convegno.

