Il Comune di Cartoceto ha espresso un parere negativo sulla variante di Postavecchia-Cerquelle richiesta dall’amministrazione di Colli al Metauro, sottolineando la necessità di una valutazione ambientale strategica (VAS). La modifica prevista interessa un’area di 6 ettari, inserita in gran parte nel territorio di Lucrezia, ma con impatti significativi anche su Cartoceto. La posizione del Comune evidenzia l’importanza di un approfondimento condiviso prima di procedere.

Il Comune di Cartoceto ha espresso parere negativo (chiedendo che venga sottoposto a Vas) rispetto all’iter di variante di Postavecchia-Cerquelle, intrapreso dall’amministrazione di Colli al Metauro per trasformare da residenziale a industriale l’area di 6 ettari che per tre lati si inserisce nel territorio di Lucrezia e che quindi è molto più impattante per Cartoceto che per Colli. Un progetto di modifica del Prg che da mesi suscita preoccupazioni tra i residenti del paese dell’olio Dop e, in particolare, della frazione di Lucrezia, che non vogliono che si costruisca vicino alle loro case un mega stabilimento di 30mila metri quadrati, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in tema di traffico di mezzi pesanti e svalutazione economica dei loro immobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune di Cartoceto dice no alla variante

Leggi anche: Morta a soli 55 anni, Cartoceto e Lucrezia in lutto. Addio alla professoressa Francesca Uttoveggio

Leggi anche: Civitanova, il Tar boccia il Comune sulla variante Costamartina. La rivincita di Ercoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Comune di Cartoceto dice no alla variante.

Il Comune di Cartoceto dice no alla variante - Espresso parere negativo all’iter per trasformare da residenziale a industriale l’area di 6 ettari che per tre lati si inserisce nel territorio di Lucrezia ... ilrestodelcarlino.it