Il Como guarda già alla Champions League

Il Como, sotto la guida di Cesc Fàbregas, ha ottenuto la nona vittoria stagionale battendo il Pisa per 3-0. Con questa prestazione, la squadra si avvicina ai primi posti della classifica, mantenendo una posizione favorevole in chiave Champions League. La formazione mostra un buon momento di forma e continua a consolidare la propria posizione in campionato, puntando a obiettivi importanti per la stagione.

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: El Como 1907 del español Cesc Fàbregas doblegó este martes con contundencia al recién ascendido Pisa (0-3) y con su novena victoria de la temporada se asoma a los puestos de Liga de Campeones cuando tiene un partido menos disputado. –> –> –> El Como es una realidad en Italia. El equipo que revolucionó el ‘calcio’ la pasada campaña ha ganado solvencia atrás con el fichaje de Jacobo Ramón y es uno muy complicado de ganar. Arriba, con la calidad de Nico Paz, genera muchas ocasiones que le permiten estar siempre cerca de la victoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

