Il Como guarda già alla Champions League
Il Como, sotto la guida di Cesc Fàbregas, ha ottenuto la nona vittoria stagionale battendo il Pisa per 3-0. Con questa prestazione, la squadra si avvicina ai primi posti della classifica, mantenendo una posizione favorevole in chiave Champions League. La formazione mostra un buon momento di forma e continua a consolidare la propria posizione in campionato, puntando a obiettivi importanti per la stagione.
El Como 1907 del español Cesc Fàbregas doblegó este martes con contundencia al recién ascendido Pisa (0-3) y con su novena victoria de la temporada se asoma a los puestos de Liga de Campeones cuando tiene un partido menos disputado. El Como es una realidad en Italia. El equipo que revolucionó el 'calcio' la pasada campaña ha ganado solvencia atrás con el fichaje de Jacobo Ramón y es uno muy complicado de ganar. Arriba, con la calidad de Nico Paz, genera muchas ocasiones que le permiten estar siempre cerca de la victoria.
