Il Cinisi Florio Park Hotel venduto ad Alpitour per 20 milioni dall' estate 2027 sarà totalmente ristrutturato

Il Cinisi Florio Park Hotel, recentemente acquisito da Voihotels di Alpitour World per 20 milioni di euro, subirà una completa ristrutturazione prevista per l’estate 2027. La struttura, situata a Magaggiari e affacciata sul mare, cambierà nome in Voi Florio Resort. Questa operazione mira a valorizzare l’hotel e migliorare l’offerta turistica della zona, mantenendo un approccio sobrio e attento alle esigenze del mercato.

