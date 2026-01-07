In occasione del centenario della nascita di Egidio Mengacci (1925-2025), a luglio è stata inaugurata presso Palazzo Battiferri la mostra

Per il centenario della nascita di Egidio Mengacci (1925 - 2025), ai primi di luglio è stata inaugurata a palazzo Battiferri, con l’intervento di Fabio Ciceroni, la mostra L’anima e il vento, a cura di Giorgio Calcagnini e Tiziana Mattioli. L’allestimento, che resterà aperto fino al 25 giugno 2026, grazie alla ricchezza di immagini, testimonianze, documenti, permette di scoprire o riscoprire l’intelligenza visionaria del poeta e l’attualità della sua opera. Ritenuto da Carlo Bo "il più estroso e indipendente" dei giovani poeti urbinati usciti dalla bufera della guerra, Egidio Mengacci dispiega il suo lavoro poetico nell’arco di mezzo secolo, fra il 1947 delle Prime poesie e il 1996 de L’anima e il vento, la raccolta del congedo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centenario di Mengacci ci darà luce fino a giugno

Leggi anche: Calciomercato Juventus, che occasione da Madrid! Potrebbe partire in prestito secco fino a giugno, i bianconeri ci pensano sul serio

Leggi anche: Galliera esulta:: "Si darà nuova luce a un simbolo locale"