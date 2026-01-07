Il cda di Umbra Acqua piange Lamberto Marcantonini

Il consiglio di amministrazione di Umbra Acque esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Lamberto Marcantonini, politico e imprenditore, avvenuta tra il 6 e il 7 gennaio, a pochi giorni dal suo 82° compleanno. La perdita di Marcantonini rappresenta un momento di riflessione per tutta la comunità e per l’azienda, che ne ricorda il contributo e la dedizione nel corso degli anni.

Il cda di Umbra Acque piange la morte di Lamberto Marcantonini, politico e imprenditore scomparso nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a pochi giorni dal suo 82esimo compleanno. Marcantonini, scrivono gli attuali vertici di Umbra Acque, “è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione il 30. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Il cda di Umbra Acqua piange Lamberto Marcantonini Leggi anche: È morto Lamberto Marcantonini Leggi anche: Addio a Lamberto Marcantonini, ex sindaco di Bettona e imprenditore di rango Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Umbra Acque, a Perugia acqua di rubinetto sicura e di qualità - L'acqua potabile a Perugia è "sicura e di qualità": lo sottolinea Umbra Acque che "con riferimento al report diffuso il 22 gennaio da Greenpeace" sulla presenza di inquinanti Pfas, "smentisce ... ansa.it Umbra Acque in crescita, raddoppiano gli investimenti - L'Assemblea dei soci di Umbra Acque Spa ha approvato all'unanimità dei presenti (per l'ottavo anno consecutivo), il bilancio d'esercizio 2024, con la partecipazione di 29 soci rappresentativi di oltre ... ansa.it Ma cos’è la Torta al Testo È uno dei simboli della tradizione umbra: un impasto semplice fatto con farina, acqua e sale, cotto e farcito al momento. Pochi ingredienti e tanto sapore. È proprio da qui che nasce qualcosa di buono davvero. Se non l’hai mai p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.