Il caso corruzione Matteini esce di scena le mosse dell’ex sindaca

Il caso di presunta corruzione a Prato vede coinvolti l’ex sindaca Ilaria Bugetti e Riccardo Matteini Bresci, ex dirigente e imprenditore. Dopo le recenti evoluzioni giudiziarie, Matteini ha chiesto di patteggiare, mentre si attende la decisione sulla posizione della Bugetti. Questa vicenda mette in luce le dinamiche legate alla trasparenza e alla responsabilità nella pubblica amministrazione e nel settore imprenditoriale.

Prato, 7 gennaio 2026 – Il presunto corruttore ha chiesto di patteggiare. E la presunta corrotta che cosa farà? Si è separato il procedimento che vede coinvolti l’ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, e l’imprenditore, ex ad del Gruppo Colle che ha rivestito ruoli di prestigio anche in Confindustria Toscana Nord, Riccardo Matteini Bresci. Entrambi sono accusati di corruzione per i presunti favori che l’ex sindaca avrebbe fatto, usando la sua posizione di amministratrice (come consigliera in Regione e come prima cittadina di Prato) all’amico imprenditore. L’inchiesta della Dda di Firenze è esplosa nel giugno scorso dopo che Matteini era appena uscito da un procedimento del tutto simile che aveva coinvolto l’ex carabiniere Sergio Turini (entrambe le indagini sono nate dalle intercettazioni sulle presunte organizzazioni cinesi di stampo mafioso). 🔗 Leggi su Lanazione.it

