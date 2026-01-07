Il capotreno ucciso a Bologna | il killer ha dormito nella sala d' attesa del Niguarda a Milano

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Maric Jelenic ha trascorso il tempo nella sala d’attesa dell’ospedale Niguarda di Milano, dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Jelenic era arrivato in tram dalla stazione Centrale di Milano, dove aveva soggiornato prima di fermarsi all’ospedale. Questa vicenda evidenzia i movimenti e le circostanze legate all’evento criminoso, che ha suscitato attenzione nelle cronache locali.

La notte, quella tra il 5 e 6 gennaio, successiva all'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, Maric Jelenic l'ha trascorsa nella sala d'attesa dell'ospedale di Niguarda, dove c'era arrivato in tram dalla stazione Centrale di Milano. E' quanto emerge dalle indagini che hanno portato al fermo del 36enne crostata ritenuto autore dell'omicidio del 34enne nell'area della stazione di Bologna.

Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer sul lago di Garda VIDEO - È stato fermato nel Bresciano il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nella serata di lunedì 5 gennaio a Bologna. ilgazzettino.it

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. "Ha agito per motivi abietti"La notte al Niguarda, il biglietto per l'Austria x.com

Capotreno ucciso: Marin Jelenik fermato dalla Polizia nel Bresciano con l’accusa di omicidio aggravato di Alessandro Ambrosio, accoltellato il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna, in un'area riservata ai dipendenti. L'uomo, c - facebook.com facebook

