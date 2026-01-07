Il capo del Manchester United ammette di voler interferire nell’allenamento prima di licenziare Ruben Amorim

Recentemente si è diffusa la notizia che il direttore sportivo del Manchester United, Jason Wilcox, abbia dichiarato di voler “interferire” nell’allenamento della squadra. Questa affermazione risale a quattro mesi prima del licenziamento dell’allenatore Ruben Amorim, avvenuto recentemente. La vicenda evidenzia le dinamiche interne al club e solleva questioni sul ruolo del management nelle scelte tecniche.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il direttore sportivo del Manchester United Jason Wilcox ha detto di voler “interferire”, quattro mesi prima che il club licenziasse l’allenatore Ruben Amorim lunedì. Il portoghese ha trascorso 14 mesi alla guida del Manchester United, portandolo alla finale di Europa League del 2025, ma è stato esonerato dopo il pareggio per 1-1 di domenica contro il Leeds United, che lo ha lasciato sesto nella classifica della Premier League. Darren Fletcher è stato nominato manager ad interim, ma sono emerse citazioni di Wilcox che hanno messo in discussione la sua decisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Manchester United licenzia Amorim; Fletcher è stato assunto come manager ad interim.

