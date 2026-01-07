Il capo del Manchester United ammette di voler interferire nell’allenamento prima di licenziare Ruben Amorim

Recentemente si è diffusa la notizia che il direttore sportivo del Manchester United, Jason Wilcox, abbia dichiarato di voler “interferire” nell’allenamento della squadra. Questa affermazione risale a quattro mesi prima del licenziamento dell’allenatore Ruben Amorim, avvenuto recentemente. La vicenda evidenzia le dinamiche interne al club e solleva questioni sul ruolo del management nelle scelte tecniche.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il direttore sportivo del Manchester United Jason Wilcox ha detto di voler “interferire”, quattro mesi prima che il club licenziasse l’allenatore Ruben Amorim lunedì. Il portoghese ha trascorso 14 mesi alla guida del Manchester United, portandolo alla finale di Europa League del 2025, ma è stato esonerato dopo il pareggio per 1-1 di domenica contro il Leeds United, che lo ha lasciato sesto nella classifica della Premier League. Darren Fletcher è stato nominato manager ad interim, ma sono emerse citazioni di Wilcox che hanno messo in discussione la sua decisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il capo del Manchester United ammette di “voler interferire” nell’allenamento prima di licenziare Ruben Amorim Leggi anche: Il Manchester United esonera Ruben Amorim Leggi anche: L’anno di Ruben Amorim al Manchester United: ha fatto tornare la speranza (Guardian) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Manchester United licenzia Amorim; Fletcher è stato assunto come manager ad interim. Amorim Manchester United, il comunicato ufficiale - Amorim Manchester United | Un esonero che era nell'aria ormai da diversi giorni, se non settimane. news-sports.it

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore - Oltre a risultati giudicati scadenti dalla dirigenza del Manchester United, dietro l'esonero di Ruben Amorim ci sarebbe però anche altro. msn.com

Amorim ammette: "I giocatori del Manchester United sono ansiosi e spaventati" - Il primo ad ammetterlo è proprio Ruben Amorim, manager portoghese arrivato per sostituire l'esonerato Ten Hag. corrieredellosport.it

I 14 mesi da incubo di Ruben Amorim al Manchester United Sembrava l'uomo giusto ma è stato l'ennesimo fallimento per i Red Devils che ora si trovano punto e a capo, costretti a cominciare un nuovo progetto e a rimettere tutto in discussione x.com

Noi siamo Capo d’Orlando Un grandioso secondo tempo dei ragazzi ci regala un’immensa vittoria, buon 2026 a tutti #infodrive #capodorlando - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.