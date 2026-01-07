Il calciomercato in salita di Roma e Lazio Gasp muto Sarri perde anche Guendouzi

Il calciomercato delle romane Roma e Lazio si presenta complesso, con alcune trattative in fase di stallo. Gasp preferisce il silenzio, mentre Sarri manifesta chiaramente le proprie attese, anche dopo aver perso Guendouzi. Le decisioni dei club e le strategie dei dirigenti segnano un periodo di incertezza, che richiede pazienza e attenzione alle prossime mosse in vista della nuova stagione.

Uno ha scelto di stare in silenzio per evitare di dire quello che pensa. L'altro ha spiegato con determinazione cosa si attende dalle prossime settimane e, per ora, si fa andar bene le prime mosse del suo presidente. Gasperini e Sarri stanno vivendo un inizio di sessione invernale di calciomercato sulle montagne russe. Roma e Lazio avrebbero bisogno di aiuto per proseguire sulla strada intrapresa, i giallorossi, o correggere il tiro di una stagione nata male, i biancocelesti: fin qui, però, si sono dovuti accontentare di tante parole e pochi fatti. Il rifiuto di Gasperini di presentarsi ai microfoni dopo la vittoria contro il Lecce, spiegato dal club come scelta personale, è arrivato nelle ore dei confronti continui con la dirigenza e ora con la proprietà della società.

