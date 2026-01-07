Il Caffè Lady fa trenta Un altro traguardo per l’amata Pia Gadaldi

Il Caffè Lady celebra i suoi trenta anni di attività, segnando un traguardo importante per il locale di Chiuro. Tuttavia, il vero protagonista di questa ricorrenza è Pia Gadaldi, fondatrice e figura di riferimento, che nel 1996 ha aperto il caffè sulla SS 38 di Chiuro dopo aver gestito altri locali a Sondrio. Un percorso di dedizione e passione che ha contribuito a consolidare il ruolo del Caffè Lady nella comunità.

Il compleanno è quello del bar, il Caffè Lady, ma la festeggiata numero uno è stata lei, la vera Lady, la fondatrice signora Pia Gadaldi (in foto col nipote Marco), che dopo aver gestito altri locali a Sondrio, il 2 gennaio 1996 aprì quello che affaccia sulla Ss 38 a Chiuro. "Le fu di grande supporto per riprendersi dall'enorme dolore per la morte di papà Renato – raccontano le figlie Tiziana "Titti" e Mariangela "Mari" - Sempre puntuale, apriva alle 4.30 del mattino, per la consegna dei giornali e tornava a casa con il suo Pandino grigio la sera molto tardi, tutti i giorni dell'anno, festività comprese.

