Dopo la sconfitta casalinga contro Porto Recanati, il Bramante si concentra sul futuro. Il tecnico sottolinea l’importanza di un impegno costante per migliorare le prestazioni e superare le difficoltà recenti. La squadra, consapevole delle sfide, si prepara a reagire e a lavorare con determinazione per ritrovare la strada giusta.

La batosta casalinga con l’ Attila Porto Recanati pesa come un macigno sulle spalle di un Bramante che nell’ultimo incontro ha fatto decisamente un passo indietro. "Non ricordo di una prestazione casalinga così negativa – conferma coach Massimiliano Nicolini -, credo sia la prima volta che veniamo sconfitti sul nostro campo con uno scarto di queste proporzioni. A parte il primo negli altri tre quarti non siamo praticamente esistiti con percentuali dal campo del tutto insufficienti. Abbiamo giocato davanti ad una bella cornice di pubblico, cosa non scontata a Pesaro e purtroppo non siamo riusciti a proporre una partita competitiva ed interessante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Bramante si rimbocca le maniche e guarda avanti. Il tecnico: "Dobbiamo impegnarci al massimo"

