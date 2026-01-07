Il benessere di un territorio dipende da quanto paghi l’olio al supermercato

Il prezzo che paghiamo per olio, vino e frutta al supermercato riflette il valore del lavoro e delle risorse locali. Un costo troppo basso può contribuire all’appiattimento delle economie rurali, impoverendo i contadini e indebolendo i territori. Questo articolo di Linkiesta Magazine analizza come le scelte di consumo influenzino la vitalità e la sostenibilità delle aree agricole italiane, sottolineando l’importanza di un prezzo equo per preservare il patrimonio territoriale.

Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. Pagare troppo poco olio, vino e frutta significa impoverire i contadini e svuotare i territori. Se la terra non ha valore economico, non viene più curata: scompaiono i paesaggi agricoli, i paesi si spopolano, l'Italia perde attrattività turistica. Ma sistemi antichi come il maso chiuso e figure comunitarie come il marigo insegnano che la cura della terra è un dovere collettivo, prima ancora che un'opportunità economica. Il paradosso del made in Italy agroalimentare è sotto gli occhi di tutti: i prodotti più desiderati al mondo sono spesso pagati meno del loro reale valore.

