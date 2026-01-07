Il battito di una Roma che non si Arrende

Espressione della resilienza romana, questo testo rende omaggio a Spin Time Labs e al suo impegno per politiche abitative e comunità più eque. Un esempio di come, anche in tempi difficili, la città continui a trovare energie e soluzioni condivise per un futuro migliore. La solidarietà e la collaborazione sono al centro di questa iniziativa, testimonianza di una Roma che non si arrende.

Esprimiamo tutto il nostro sostegno, complicità e vicinanza a Spin Time Labs, che costruisce politiche per l’abitare giuste ed eque, che produce possibilità abitative per tant3, che genera esperienze mutualistiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il battito di una Roma che non si Arrende Leggi anche: “Collescipoli è questo: un borgo che cerca di rinascere, una comunità che non si arrende, con o senza etichette” Leggi anche: Reggiana, una Babele che non si arrende mai Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, domani in Campidoglio la seconda edizione del premio "Battito animale" - Mercoledì 3 dicembre in Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca a partire dalle 17, si terrà la II edizione di ‘Battito animale’, l’evento organizzato dall’ufficio della Garante per la tutela e ... ilmessaggero.it Roma: la Nazionale Sanitari scende in campo per una partita di solidarietà. Ecco "1°battito", quadrangolare di beneficenza - È con questo spirito che la Nazionale Italiana Sanitari si prepara a scendere in campo il prossimo ... ilmessaggero.it Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore! A voi, che siete il battito del nostro cammino: che il 2026 non sia solo un nuovo anno, ma l'inizio del capitolo più luminoso della vostra storia. Grazie per aver scelto di scriverlo insieme a noi. Buon anno dai Romadi! #buon2026 #HappyNewYear - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.