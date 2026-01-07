Il ballo con gli occhi chiusi Cosa c' è dietro questo meme e perché è virale
Il meme del ballo con gli occhi chiusi, diventato virale durante le festività natalizie, ha catturato l’attenzione per la sua semplicità e spontaneità. Dietro questa immagine si nasconde un fenomeno che riflette la condivisione di momenti di leggerezza e divertimento. In questa introduzione, esploreremo le origini di questo meme e le ragioni del suo successo, offrendo una panoramica chiara e obiettiva del suo valore virale.
Se vi state chiedendo chi è il meme che balla ad occhi chiusi in una discoteca che ha monopolizzato i social network da Natale ad oggi, la risposta è una sola. È Jon Hamm, attore protagonista di "Mad Men". Il 2026 si è aperto con una vera e propria escalation di condivisioni su TikTok, X e Instagram del meme dell'attore ed è così che è nato il fenomeno virale del momento. Il meme è tratto da uno dei passaggi più iconici della serie " Your Friends & Neighbors " di Apple TV, in cui l'attore balla da solo in mezzo alla pista di un locale con gli occhi chiusi, accennando un sorriso di beatitudine. Il meme è diventato un vero e proprio tormentone tanto che anche alcuni personaggi famosi come Alvaro Morata, lo hanno utilizzato sui propri canali social per salutare l'arrivo del nuovo anno e nel caso del calciatore spagnolo, grazie all'intelligenza artificiale, hanno addirittura sostituito propria faccia a quella di Hamm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
