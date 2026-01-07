L'Europa si confronta con una realtà complessa e spesso difficile da gestire. Recentemente, Giorgia Meloni ha firmato il documento dei leader europei che riconosce la sovranità della Danimarca sulla Groenlandia. Un passo che riflette le tensioni e le dinamiche geopolitiche in atto nel continente, evidenziando le sfide di un'unità europea in un contesto internazionale in evoluzione.

Era inevitabile. Giorgia Meloni non poteva non firmare il documento dei leader europei che rivendicano la sovranità della Danimarca sulla Groelandia. Si possono privilegiare i rapporti con gli Stati Uniti, scegliere il ruolo di ponte tra le due sponde dell'Atlantico, ma quando la questione riguarda la sovranità di un paese europeo su un pezzo di Europa non è possibile tirarsi indietro. Si tratta di un limite invalicabile. Perché al di là delle affinità politiche e degli interessi di parte ci sono questioni su cui non sono ammessi giochi o tattiche. E la sovranità di un paese sui propri territori per cultura e, in fondo, per ideologia sono confini che non si possono oltrepassare specie per una leader che ha la storia della Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il bagno di realtà dell'Europa

Leggi anche: Fine dell’utopia verde: l’Europa riscopre la realtà

Leggi anche: Gentiloni e il bagno di realtà dopo le critiche di Trump all’Ue: «Questo è l’epitaffio sull’Alleanza. È miope che Meloni minimizzi»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'impero sotterraneo di Hitler: i sistemi segreti dei bunker nazisti

Dal render alla realtà. Un bagno progettato nei dettagli e realizzato in modo fedele all’idea iniziale. Rivestimenti decorativi, superfici effetto legno e arredi dalle linee essenziali per un risultato equilibrato e funzionale. La progettazione fa la differenza. Progett - facebook.com facebook