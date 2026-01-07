Il 6 gennaio, il principe William è stato immortalato mentre scendeva dall’elicottero con il principe George, la principessa Charlotte e i loro cani. Il video, che ha conquistato molti, mostra un momento di quotidianità della famiglia reale. Le festività di fine anno sono spesso un’occasione per rilassarsi e godersi momenti di semplicità, come la visione di film e cartoni animati, condividendo momenti di serenità con i propri cari.

Se c'è un periodo dell'anno in cui è piacevole restare sul divano a guardare i cartoni animati della Disney è quello delle Feste di fine anno. Natale, Capodanno e l'Epifania, giornate ideali per godersi capolavori come Peter Pan, Cenerentola e La Carica dei 101. Ma per gli amanti dei royal non serve cercare i più tradizionali film d'animazione per immergersi in tale atmosfera. Basta guardare un video, girato per caso il 6 gennaio, che ritrae il principe William, 43 anni, a Londra insieme a due dei suoi tre figli. William con George e Charlotte come un film della Disney. Nel filmato, realizzato da un privato e diffuso sui social, si vede il primogenito di re Carlo dopo essere sceso dall'elicottero che lo ha riportato a Kensington Palace, presumibilmente dal Norfolk.

© Amica.it - Il 6 gennaio il principe William è stato ripreso mentre scende dall'elicottero con George e Charlotte e i loro amatissimi cani. Il video tenerissimo

