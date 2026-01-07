Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo apre il 2026 offrendo un mese di corsi gratuiti di nuoto e fitness in acqua. L’iniziativa, che inizia il 7 gennaio, mira a promuovere l’attività fisica e il benessere tra i cittadini, invitando tutti a scoprire i benefici dello sport in acqua in un ambiente accessibile e sicuro.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Il 2026 del Palazzetto del Nuoto di Arezzo prende il via con un mese di corsi gratuiti di nuoto e fitness in acqua. La data segnata sul calendario è lunedì 12 gennaio quando l’impianto cittadino di viale Gramsci diventerà sede di una serie di attività promozionali che, in programma fino a giovedì 29 gennaio, sono organizzate dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto per permettere a bambini, ragazzi e adulti di provare le diverse discipline e di acquisire sicurezza e serenità negli ambienti acquatici. Ben sei saranno le lezioni gratuite di nuoto previste per le diverse fasce d’età a partire dai più piccoli tra quattro e sei anni che vivranno esperienze in vasca piccola o in vasca media con un approccio ludico tra giochi e circuiti sempre più complessi con cui imparare a nuotare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 2026 del Palazzetto del Nuoto prende il via con un mese di corsi gratuiti

Leggi anche: Fitness di Natale e Nuoto Day nelle festività del Palazzetto

Leggi anche: Un ciclo di incontri su nutrizione e sport al Palazzetto del Nuoto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arezzo, doppio raduno collegiale nelle festività del Palazzetto del Nuoto.

Un doppio raduno collegiale nelle festività del Palazzetto del Nuoto - Circa centocinquanta atleti e atlete di sei società da Toscana e Lazio hanno nuotato insieme nelle piscine dell’impianto cittadino in occasioni di formazione, confronto e scambio di esperie ... teletruria.it