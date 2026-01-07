Il 2026 del Palazzetto del Nuoto prende il via con un mese di corsi gratuiti
Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo apre il 2026 offrendo un mese di corsi gratuiti di nuoto e fitness in acqua. L’iniziativa, che inizia il 7 gennaio, mira a promuovere l’attività fisica e il benessere tra i cittadini, invitando tutti a scoprire i benefici dello sport in acqua in un ambiente accessibile e sicuro.
Arezzo, 7 gennaio 2026 – Il 2026 del Palazzetto del Nuoto di Arezzo prende il via con un mese di corsi gratuiti di nuoto e fitness in acqua. La data segnata sul calendario è lunedì 12 gennaio quando l’impianto cittadino di viale Gramsci diventerà sede di una serie di attività promozionali che, in programma fino a giovedì 29 gennaio, sono organizzate dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto per permettere a bambini, ragazzi e adulti di provare le diverse discipline e di acquisire sicurezza e serenità negli ambienti acquatici. Ben sei saranno le lezioni gratuite di nuoto previste per le diverse fasce d’età a partire dai più piccoli tra quattro e sei anni che vivranno esperienze in vasca piccola o in vasca media con un approccio ludico tra giochi e circuiti sempre più complessi con cui imparare a nuotare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
