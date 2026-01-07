IIss Ferdinando | gli appuntamenti con gli open days fino all' 8 febbraio

L’IISS Ferdinando di Mesagne invita studenti e famiglie agli open days fino all’8 febbraio. Un’occasione per conoscere l’offerta formativa e ricevere informazioni utili nel percorso di orientamento in entrata, in vista della scelta del percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado. Gli incontri sono pensati per accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nel processo decisionale, offrendo risposte chiare e approfondite sulle opportunità dell’istituto.

