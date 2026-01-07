Ignazio La Russa | A che titolo Bellavia schedava mio figlio Geronimo?

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha commentato la vicenda dei file rubati allo studio di Gian Gaetano Bellavia, consulente di

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto con una nota ufficiale sulla vicenda dei file rubati allo studio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto consulente della trasmissione "Report" di Sigfrido Ranucci.La Russa rivela di aver conosciuto Bellavia "personalmente quando era ragazzino, (in quanto figlio di una famiglia molto amica dei miei genitori e fratello di Marina, che non so come giudicherebbero oggi il suo operato)". Il presidente del Senato si sofferma su un aspetto specifico: "Ritengo – prosegue La Russa – che sarebbe molto interessante sapere a quale titolo lo stesso dottor Bellavia deteneva, ben schedato tra i tanti, anche un file relativo a Geronimo La Russa che di sicuro non ha procedimenti giudiziari a suo carico e, a fronte dei suoi successi professionali, ha come unica fonte di interesse quella di essere figlio del presidente del Senato". Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia - un'istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di Procure della Repubblica e chiamato in più oc ...

