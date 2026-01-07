Ibrahimovic non ha dubbi | Ronaldo il Fenomeno il calciatore più forte di sempre Derby del 2007? Vi svelo che…

Ibrahimovic ha recentemente espresso la sua stima per Ronaldo il Fenomeno, riconoscendolo come il calciatore più forte di sempre. In un’intervista, l’ex attaccante dell’Inter ha condiviso anche un retroscena riguardante il derby del 2007, offrendo uno sguardo più approfondito sulla sua carriera e le sue opinioni sui grandi campioni del calcio.

Zlatan Ibrahimovic per Ronaldo il Fenomeno non è certo un segreto, ma le recenti dichiarazioni rilasciate dallo svedese alla trasmissione (Ne)uspjeh prvaka aggiungono un tocco di commovente umanità al mito di Ibra. Nonostante la sua celebre autostima, davanti al brasiliano Zlatan ammette di essere tornato quel bambino che in biblioteca cercava ossessivamente i video dei suoi dribbling per carpirne ogni segreto.

