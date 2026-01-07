I volenterosi agganciano gli Usa per la foto di gruppo

Nel contesto dell’attuale crisi in Ucraina, alcuni attori cercano di consolidare il sostegno degli Stati Uniti attraverso un’operazione di riconvergenza. Obiettivo è ottenere garanzie di sicurezza per Kyiv nel periodo post-cessate il fuoco, in un momento di grande incertezza. Questa strategia mira a rafforzare l’appoggio internazionale e a definire un quadro stabile per il futuro della regione.

Operazione «riconvergenza». Cioè ottenere, in questo momento di completa confusione, la conferma di un appoggio Usa nel dopo cessate-il-fuoco in Ucraina, per le garanzie di sicurezza a Kyiv, confermando il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

