I vandali trasformano il biolago di Pergine in una discarica

A Pergine Valsugana, il biolago è stato danneggiato da atti vandalici, trasformandosi in una discarica. Questo episodio si aggiunge ad altri recenti casi di degrado in zone pubbliche, suscitando preoccupazione tra cittadini e amministratori. La situazione mette in evidenza l’importanza di interventi per tutelare gli spazi pubblici e prevenire simili episodi in futuro.

È polemica in queste ore a Pergine Valsugana per un atto vandalico a una struttura pubblica che, come nei recenti casi di Smarano e Arco, ha subito infiammato il dibattito, in particolar modo quello social.Nello specifico, il biolago di Pergine, una vasca di circa 140 metri quadri posta di fronte al teatro comunale, è stato oggetto delle sgradite attenzioni dei soli ignoti, che l'hanno riempito di marmi

Come sarà il discusso biolago di Pergine, pronto entro settembre - Sarà pronto entro settembre il nuovo biolago di Pergine, un vascone di 140 metri quadrati che si sta costruendo davanti al teatro comunale. rainews.it

