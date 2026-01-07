I soldi in cassa non significano prosperità
Il gruppo Svolta Per l’Argentario ha commentato le recenti dichiarazioni del sindaco Arturo Cerulli, che ha affermato di avere circa 10 milioni di euro in cassa al 31 dicembre. La questione della disponibilità finanziaria del Comune richiede un’analisi attenta, poiché l’ammontare di denaro liquido non sempre corrisponde a una condizione di prosperità o stabilità economica.
MONTE ARGENTARIO Il gruppo di opposizione Svolta Per l’Argentario interviene sulle ultime dichiarazioni del sindaco Arturo Cerulli riguardo la situazione di cassa del Comune alla data del 31 dicembre, "abbiamo in cassa quasi 10 milioni di euro" le parole del primo cittadino. Secondo il capogruppo Marco Nieto (foto) "qualcuno prova a liquidare il tema dell’indebitamento del Comune mostrando una "situazione di cassa" e parlando di presunta prosperità perché "ci sono quasi 10 milioni in banca". È bene chiarire un punto fondamentale, per rispetto dei cittadini: il fondo di cassa non misura la salute finanziaria di un Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
