I rimpianti di Alex Vinatzer a Madonna di Campiglio | Così fa male

Durante lo slalom di Madonna di Campiglio, Alex Vinatzer ha concluso la prima manche con un risultato deludente, che ha suscitato rammarico. Le sue parole riflettono il dispiacere per una prestazione che potrebbe influire sulla sua performance complessiva nella tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Un momento di riflessione per l’atleta e per gli appassionati di sci, che attendono un riscatto nella seconda manche.

Si conclude nel peggiore dei modi la prima manche di Alex Vinatzer nello slalom di Madonna Campiglio, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L’azzurro, dopo un ottimo avvio, ha inforcato all’entrata del muro, salutando in anticipo la folla occorsa sulla 3Tre. Uno 0 molto pesante per il nativo di Bolzano che prima dell’errore stava sciando in maniera perfetta. La prima manche è stata conquistata a sorpresa dal finlandese Eduard Hallberg che ha stupito tutti chiudendo con il tempo di 50.29. Dietro di lui il più accreditato Tanguy Nef, con un ritardo di soli 16 centesimi ed il francese Clement Noel a 23 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I rimpianti di Alex Vinatzer a Madonna di Campiglio: “Così fa male” Leggi anche: Alex Vinatzer inforca nella prima manche a Campiglio: “Volevo essere preciso sul muro, così fa male” Leggi anche: Slalom Madonna di Campiglio, dove vederlo in tv. I favoriti: Vinatzer a caccia del podio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Solo rimorsi, mai rimpianti. Quell'errore mi cambiò la vita. I rimpianti di Alex Vinatzer a Madonna di Campiglio: “Così fa male” - Si conclude nel peggiore dei modi la prima manche di Alex Vinatzer nello slalom di Madonna Campiglio, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025- oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Hallberg comanda a sorpresa, inforcata per Vinatzer - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19. oasport.it Slalom Campiglio, Hallberg mette tutti in fila dopo la prima manche. Vinatzer inforca: quanti rimpianti... - Slalom Campiglio: Hallberg non è una meteora e dopo il terzo posto di Levi dimostra di saper andare forte anche sul Canalone Miramonti. sport.virgilio.it

