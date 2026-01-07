I ragazzi morti a Crans folla commossa a Milano per i funerali di Achille e Chiara Fiori e palloncini per la 16enne La diretta
A Milano si sono svolti i funerali di Achille e Chiara, i giovani tragicamente scomparsi a Crans. Le cerimonie si sono tenute contemporaneamente nelle basiliche di Santa Maria delle Grazie e Sant’Ambrogio, con momenti di commozione e rispetto. La città si è raccolta per rendere omaggio alla memoria dei due ragazzi, con fiori e palloncini portati da amici e familiari.
Le cerimonie in contemporanea a Milano: l’ultimo saluto a Chiara alla basilica di Santa Maria delle Grazie e ad Achille alla basilica di Sant’Ambrogio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
"Il primo gennaio ho perso la vita con te, a differenza tua io ne vivrò un'altra con un vuoto incolmabile. Tu no". Giuseppe, il padre di Giovanni Tamburi, uno dei ragazzi morti nel rogo di Crans-Montana, legge una lettera al figlio durante i funerali
Un minuto di silenzio, in un liceo, in memoria e in ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. Le lezioni si sono fermate per ricordare i ragazzi morti nell'incendio. Ragazzi in piedi in silenzio in memoria dei coetanei scomparsi
