I ragazzi morti a Crans folla commossa a Milano per i funerali di Achille e Chiara Fiori e palloncini per la 16enne La diretta

A Milano si sono svolti i funerali di Achille e Chiara, i giovani tragicamente scomparsi a Crans. Le cerimonie si sono tenute contemporaneamente nelle basiliche di Santa Maria delle Grazie e Sant’Ambrogio, con momenti di commozione e rispetto. La città si è raccolta per rendere omaggio alla memoria dei due ragazzi, con fiori e palloncini portati da amici e familiari.

Crans-Montana, il giorno del dolore: i funerali dei ragazzi morti a Capodanno - Si celebrano questa mattina i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans- thesocialpost.it

Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole - L'abbraccio collettivo per salutare le giovanissime vittime. today.it

La Stampa. . "Il primo gennaio ho perso la vita con te, a differenza tua io ne vivrò un'altra con un vuoto incolmabile. Tu no". Giuseppe, il padre di Giovanni Tamburi, uno dei ragazzi morti nel rogo di Crans-Montana, legge una lettera al figlio durante i funerali a - facebook.com facebook

Un minuto di silenzio, in un liceo, in memoria e in ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. Le lezioni si sono fermate per ricordare i ragazzi morti nell'incendio. Ragazzi in piedi in silenzio in memoria dei coetanei scomparsi x.com

