I premi di consolazione della Lotteria Italia da 100 50 e 20 mila euro

I premi di consolazione della Lotteria Italia 2026 offrono somme di 100.000, 50.000 e 20.000 euro ai vincitori. Questi premi rappresentano un'opportunità aggiuntiva per chi non ha vinto il premio principale, offrendo un riconoscimento e una somma di denaro in più. La distribuzione di questi premi mira a premiare più partecipanti e a mantenere l'interesse verso l'estrazione natalizia.

AGI - I premi di "consolazione" della Lotteria Italia 2026 regalano 100 mila euro ai fortunati vincitori. Ecco l'elenco: Q331024 Albano Laziale (RM) F460252 Pergine Valsugana (TN) F495065 Carcare (SV) R116579 San Nicola La Strada (CE) B355821 Desenzano Del Garda (BS) B408458 Napoli (NA) M082984 Somma Lombardo (VA) U473669 Cinisello Balsamo (MI) S203579 Milano (MI) N010700 Roma (RM) G227785 Barberino Di Mugello (FI) V055420 Cuvio (VA) S463626 Pescara (PE) Z455638 Montepaone (CZ) T243441 Castrocielo (FR) R040814 Levate (BG) G279874 Torino (TO) E304956 Colloredo Di Monte Albano (UD) I429575 Gioia Del Colle (BA) L298491 Ancona (AN) O116424 Roma (RM) V213185 Sommacampagna (VR) L253421 Castellaro (IM) S152617 Nogaredo (TN) N423461 Modena (MO) R318537 Crotone (KR) Z389503 Milano (MI) A476470 Pescara (PE) C366742 Napoli (NA) Q224705 Civitella In Val Di Chiana (AR) I476752 Torino (TO) Lotteria Italia assegna anche premi da 50 mila euro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - I premi di consolazione della Lotteria Italia, da 100, 50 e 20 mila euro Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Ecco l'elenco dei biglietti che hanno vinto 100 mila e 50 mila euro Leggi anche: Lotteria Italia, subito l'estrazione da 300 mila euro. A seguire i biglietti vincenti: i premi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi; Lotteria Italia 2026, biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria: elenco completo; Lotteria Italia, i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria: primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo. Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti, quarta categoria/ L’elenco completo dei tagliandi fortunati - Lotteria Italia 2026, anche quest'anno biglietti vincenti quarta categoria: scopriamo l'elenco completo dei premi "consolatori" dopo l'estrazione finale ... ilsussidiario.net Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

CITTADELLA NATALIZIA CARCARESE 2025 LOTTERIA della Befana dalle ore 16 Martedì 6 Gennaio 2026 Presso la Cittadella Natalizia Carcarese in Piazza Genta In palio: + 20 premi di consolazione * 12 premi minori e... • 1 peluches del Grinch alto 90 c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.