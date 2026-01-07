I PFAS si diffondono anche grazie al mercato internazionale del pesce

I PFAS, sostanze chimiche presenti in molti ambienti, si diffondono anche attraverso il mercato internazionale del pesce. Questi composti si accumulano nei pesci che consumiamo, poiché sono disciolti nell’acqua e si depositano nei corpi degli organismi marini. La loro presenza rappresenta una fonte meno evidente di esposizione, evidenziando l’importanza di monitorare la qualità del pesce e di approfondire le modalità di diffusione di queste sostanze.

PFAS, gli inquinanti eterni tracciati grazie a una ricerca italiana - Uno studio del Dipartimento di Scienze della Terra ha sviluppato il primo metodo analitico per l’analisi isotopica dei principali PFAS presenti nell’ambiente. ilmessaggero.it

Commercio ittico: nastro trasportatore per i PFAS: Attraverso gli scambi mondiali di pescato le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) si diffondono da un capo all'altro della Terra, arrivando anche ne... https://bit.ly/TCNEW Seguici-> - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.