I PFAS si diffondono anche grazie al mercato internazionale del pesce
I PFAS, sostanze chimiche presenti in molti ambienti, si diffondono anche attraverso il mercato internazionale del pesce. Questi composti si accumulano nei pesci che consumiamo, poiché sono disciolti nell’acqua e si depositano nei corpi degli organismi marini. La loro presenza rappresenta una fonte meno evidente di esposizione, evidenziando l’importanza di monitorare la qualità del pesce e di approfondire le modalità di diffusione di queste sostanze.
Una fonte meno evidente di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono i pesci che consumiamo. Questi composti chimici, ormai presenti in quasi tutti gli ambienti e negli esseri viventi, si accumulano nei pesci perché sono disciolti.
Il commercio ittico mondiale è un "nastro trasportatore" per i PFAS - Focus.it - I PFAS si diffondono da un Paese all'altro insieme al pescato, dopo essersi accumulati nella catena alimentare marina: non sono un problema locale. focus.it
PFAS, gli inquinanti eterni tracciati grazie a una ricerca italiana - Uno studio del Dipartimento di Scienze della Terra ha sviluppato il primo metodo analitico per l’analisi isotopica dei principali PFAS presenti nell’ambiente. ilmessaggero.it
