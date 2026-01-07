I PFAS si diffondono anche grazie al mercato internazionale del pesce

I PFAS, sostanze chimiche presenti in molti ambienti, si diffondono anche attraverso il mercato internazionale del pesce. Questi composti si accumulano nei pesci che consumiamo, poiché sono disciolti nell’acqua e si depositano nei corpi degli organismi marini. La loro presenza rappresenta una fonte meno evidente di esposizione, evidenziando l’importanza di monitorare la qualità del pesce e di approfondire le modalità di diffusione di queste sostanze.

Una fonte meno evidente di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono i pesci che consumiamo. Questi composti chimici, ormai presenti in quasi tutti gli ambienti e negli esseri viventi, si accumulano nei pesci perché sono disciolti. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

