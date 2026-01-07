I Paesi Bassi colpiti da un' ondata di freddo | Amsterdam sommersa dalla neve

Nei Paesi Bassi, le intense nevicate e le basse temperature hanno causato significativi disagi nei trasporti. Centinaia di voli sono stati cancellati, e sia la rete ferroviaria che le autostrade hanno subito rallentamenti. Amsterdam si presenta immobile sotto uno spesso strato di neve, testimonianza di un'ondata di freddo che ha interessato l'intera nazione.

Neve, ghiaccio e temperature gelide hanno colpito i Paesi Bassi, costringendo alla cancellazione di centinaia di voli da uno degli aeroporti più trafficati d'Europa, causando disagi alla rete ferroviaria e rallentando il traffico sulle autostrade di tutta la Nazione. L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha riferito che circa 400 voli sono stati cancellati. Un problema tecnico al software, combinato con il congelamento degli scambi ferroviari, ha costretto la compagnia ferroviaria nazionale NS a fermare tutti i treni durante quella che avrebbe dovuto essere l'ora di punta mattutina. Anche i pendolari costretti ad andare al lavoro in auto hanno dovuto affrontare lunghi viaggi, poiché la combinazione di neve e ghiaccio ha congestionato il traffico su alcune autostrade.

