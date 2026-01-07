i numeri della lotteria italia 2026 tutti i premi esentasse ma occhio alla scadenza incognita sui tempi di pagamento

Ecco i numeri della Lotteria Italia 2026, con tutti i premi esentasse. Ricordate di verificare le scadenze per la riscossione, poiché i tempi di pagamento rimangono incerti. Dopo l’estrazione finale, si può ancora riflettere sui risultati di questa storica iniziativa, in programma dal 1957, che continua a coinvolgere gli italiani.

Roma, 7 gennaio 2026 – All’indomani dell’estrazione finale che ha cambiato la vita di qualche ignoto fortunato, c’è ancora tempo per tracciare un ultimo bilancio dell’edizione appena conclusa della Lotteria Italia, il concorso a premi che appassiona gli italiani dal 1957. Il bilancio, dicevamo, è indubbiamente positivo: le ultime due annate, in particolare, hanno segnato una vera e propria rinascita del gioco, dopo un periodo di flessione culminata nel 2020, quando le vendite dei biglietti – complice la pandemia – hanno toccato il minimo storico, non andando oltre i 4,7 milioni di tagliandi venduti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

