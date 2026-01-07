I Magi sfilano in Duomo Tra leggenda e tradizione

Ogni 6 gennaio, il corteo dei Re Magi attraversa il Duomo di Milano, rappresentando una tradizione radicata nella cultura locale. Questo evento, che unisce leggenda e storia, conclude le celebrazioni natalizie con una processione che coinvolge cittadini e visitatori. Un momento di continuità e di identità, testimonianza del patrimonio storico e religioso della città.

Anche quest’anno si è ripetuta una tra le tradizioni milanesi più antiche e più amate, il corteo dei Re Magi, che chiude le celebrazioni per il Natale il 6 gennaio. Dal 1336, come documentato nel libro del frate Allegranza, in occasione dell’ Epifania ogni anno si svolge il "corteo storico dei Magi" organizzato dalla parrocchia di Sant’Eustorgio. Tale corteo, composto da volontari vestiti di preziosi costumi d’epoca, ha lo scopo di rievocare il cammino fatto dai Magi alla ricerca del Creatore, con l’omaggio finale alla Sacra Famiglia dei doni che la storia ci ha tramandato: oro (regalità di Gesù), incenso (divinità di Gesù) e mirra (preannuncio della sua passione). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Magi sfilano in Duomo. Tra leggenda e tradizione Leggi anche: Acireale, vigilia di Natale tra tradizione e musica in piazza Duomo Leggi anche: Fave dei morti a Roma: dolci di novembre tra storia, leggenda e tradizione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I Magi sfilano in Duomo. Tra leggenda e tradizione. Il corteo dei Re Magi sfila per il centro di Milano - Il tradizionale corteo dell'Epifania è arrivato in piazza Duomo a Milano, dov'è stato accolto con curiosità e simpatia da milanesi e turisti In una piazza Duomo fredda ma allietata dal sole, le ... ilgiorno.it

Roma e Milano, la Befana in Piazza Navona e i Re Magi in Piazza Duomo - 2/5 - Regata delle Befane a Venezia, Varvuole di Grado, falò nelle Dolomiti e Cabalgada de los Reyes Magos in Spagna: scopri le tradizioni dell'Epifania ... ilfattoquotidiano.it

La magia dell’Epifania sulla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco Un evento unico e suggestivo: ogni 6 gennaio e nel giorno dell’Ascensione, le statue meccaniche dei Re Magi e dell’angelo con la tromba sfilano davanti alla Madonna col Bambino, rin - facebook.com facebook

La magia dell’Epifania sulla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco Un evento unico e suggestivo: ogni 6 gennaio e nel giorno dell’Ascensione, le statue meccaniche dei Re Magi e dell’angelo con la tromba sfilano davanti alla Madonna col Bambino, rin x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.