I ladri smontano la grata della bocca di lupo e non la sistemano la padrona di casa ci cade dentro | è grave

A Merate, una pensionata di 69 anni è caduta in una bocca di lupo dopo che ladri avevano smontato la grata senza riposizionarla. L’incidente si è verificato davanti alla sua abitazione di Novate, evidenziando i rischi legati a tentativi di furto e alla mancata manutenzione delle strutture di sicurezza. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza degli ambienti domestici.

Merate, 7 gennaio 2026 – Il dramma dopo il tentativo di furto in casa. Una pensionata di 69 anni, residente nella frazione di Novate, è caduta in una bocca di lupo che si trova davanti alla villetta in cui abita. È accaduto la sera di lunedì 5 gennaio, ma si è saputo solamente in queste ore, due giorni dopo. La grata dell'apertura di aerazione, a quanto pare, era stata manomessa da alcuni banditi che avevano provato a trovare un modo per penetrare all'interno dell'abitazione, con l'obiettivo di ripulirla. Il tentativo di incursione non è andato a buon fine, ma il danneggiamento non è stato sistemato dai banditi che, evidentemente, avevano altro da fare, forse perché interrotti da qualche imprevisto nella loro irruzione.

