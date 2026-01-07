I genitori di Riccardo Minghetti agli amici a Roma | Vivete con la sua passione a Crans-Montana era felice

Durante i funerali nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, la famiglia e gli amici di Riccardo Minghetti hanno condiviso ricordi e parole di affetto. Riccardo, sempre appassionato e autentico, trovava nel vivere con passione il suo modo di essere. I presenti hanno ricordato con rispetto e commozione il suo spirito e la felicità che attribuiva alle sue esperienze, come quella a Crans-Montana.

