I funerali di Achille Barosi | l' ingresso nella chiesa di Sant' Ambrogio

Si terranno presso la chiesa di Sant'Ambrogio i funerali di Achille Barosi, il quindicenne deceduto nell'incendio di Crans-Montana. Numerosi familiari, amici e conoscenti si sono radunati sul sagrato per rendere omaggio alla sua memoria, condividendo un momento di commozione e rispetto. La cerimonia rappresenta un’occasione per ricordare Achille e il suo ricordo in un'atmosfera di sobrietà e raccoglimento.

Crans-Montana, oggi a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi - 45, in contemporanea, i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi morti nel rogo di Crans- affaritaliani.it

Nella cattedrale di San Pietro a Bologna, l'ultimo saluto Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana. A Roma le esequie di Riccardo Minghetti. A Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. A Lugano la cerimonia per Sofia Prosperi. Oggi, alla - facebook.com facebook

Crans-Montana, oggi i funerali di Chiara, Achille, Riccardo, Giovanni e Sofia. Un minuto di silenzio nelle scuole ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.