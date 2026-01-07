I funerali di Achille Barosi | l' ingresso nella chiesa di Sant' Ambrogio
Si terranno presso la chiesa di Sant'Ambrogio i funerali di Achille Barosi, il quindicenne deceduto nell'incendio di Crans-Montana. Numerosi familiari, amici e conoscenti si sono radunati sul sagrato per rendere omaggio alla sua memoria, condividendo un momento di commozione e rispetto. La cerimonia rappresenta un’occasione per ricordare Achille e il suo ricordo in un'atmosfera di sobrietà e raccoglimento.
