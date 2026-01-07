I funerali dei ragazzi morti a Crans-Montana Il papà di Chiara Costanzo | Abbiamo sete di verità Meloni ci aiuti – I video

Il 7 gennaio, nelle città italiane e a Lugano, si sono svolti i funerali di cinque giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Familiari, amici e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per rendere omaggio ai ragazzi, condividendo il dolore e la richiesta di chiarezza sulla tragedia. Tra le voci, quella del papà di Chiara Costanzo ha espresso il desiderio di verità e ha chiesto l’intervento delle istituzioni.

Centinaia di giovani, familiari e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti oggi, mercoledì 7 gennaio, nelle chiese di Bologna, Roma, Milano e Lugano per dare l'ultimo saluto a cinque dei ragazzi morti nella tragedia del locale svizzero Le Constellation di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno. «Siamo stati abbracciati da tutta Italia: abbiamo sete di verità e la volontà che simili tragedie non accadano mai più», ha dichiarato Andrea Costanzo, padre di Chiara, la sedicenne uccisa nella strage, a margine dei funerali celebrati oggi a Milano, dopo un incontro con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

