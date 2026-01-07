I fondi per la Roma-Viterbo spaccano la politica Pd | Stanziati da noi FdI | Solo chiacchiere

Lo stanziamento di 160 milioni di euro per l’ammodernamento della ferrovia Roma-Viterbo ha suscitato un acceso dibattito politico. Il PD attribuisce i fondi a sé, mentre FdI li contesta, definendoli solo parole. La questione riguarda l’assegnazione delle risorse e le implicazioni future per il miglioramento del servizio ferroviario tra Roma e Viterbo. La disputa evidenzia le tensioni tra le forze politiche locali sulla gestione e gli investimenti nel settore infrastrutturale.

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

«Roma-Viterbo, bene investimento da 160 milioni per nuovo sistema di sicurezza» - Daniele Sabatini (FdI) interviene sulla convenzione tra Regione Lazio, Rfi e Astral per per interventi di ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria regionale ... civonline.it

