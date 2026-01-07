I fondi per la Roma-Viterbo spaccano la politica Pd | Stanziati da noi FdI | Solo chiacchiere
Lo stanziamento di 160 milioni di euro per l’ammodernamento della ferrovia Roma-Viterbo ha suscitato un acceso dibattito politico. Il PD attribuisce i fondi a sé, mentre FdI li contesta, definendoli solo parole. La questione riguarda l’assegnazione delle risorse e le implicazioni future per il miglioramento del servizio ferroviario tra Roma e Viterbo. La disputa evidenzia le tensioni tra le forze politiche locali sulla gestione e gli investimenti nel settore infrastrutturale.
La ferrovia Roma-Viterbo terreno di scontro politico. Al centro della contesa ci sono i 160 milioni di euro destinati all’ammodernamento tecnologico della tratta fino alla città dei papi, un investimento che ha scatenato un botta e risposta tra la maggioranza regionale trainata da Fratelli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
