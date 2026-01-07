I figli non sono proprietà dello Stato Padova città promotrice della tutela della famiglia

A Padova, si promuove una tutela equilibrata della famiglia, sottolineando che i figli non sono proprietà dello Stato. Negli ultimi anni, sono cresciute le preoccupazioni riguardo ai casi di privazione del diritto di visita e di allontanamento dei minori dai genitori, spesso senza motivazioni chiare. È importante garantire un approccio rispettoso dei diritti dei figli e dei genitori, favorendo il dialogo e la tutela della famiglia come unità fondamentale della società.

