Il Movimento Centralità Familiare scende in piazza a Novara per sottolineare il principio che i figli non sono proprietà dello Stato. Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di privazione della presenza di uno dei genitori senza motivazioni chiare, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti familiari. È importante promuovere un dibattito equilibrato e rispettoso sulla tutela del ruolo genitoriale e sui principi fondamentali della famiglia.

© Novaratoday.it - "I figli non sono proprietà dello Stato": il Movimento Centralità Familiare scende in piazza a Novara

