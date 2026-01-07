I fan dei clandestini chiedano scusa

Il fenomeno delle tragedie legate alla violenza di genere richiede riflessione e responsabilità condivisa. In particolare, le crisi migratorie spesso sollevano interrogativi sulle misure di controllo e integrazione. È importante affrontare questi temi con serenità e rispetto, evitando semplificazioni e accusando chi di competenza dovrebbe garantire sicurezza e correttezza. Solo così si può lavorare per una società più giusta e sicura per tutti.

Quando un uomo uccide una donna è di moda domandare ai maschi di fare ammenda. Per la sorte della povera Aurora Livoli dovrebbe farlo chi ha spalancato le frontiere. È ormai abitudine che, dopo l’assassinio o l’aggressione di una donna, si levi la voce di qualche maschio famoso (attore, cantante, scrittore.) il quale si sente in dovere di scusarsi in quanto uomo. Ed è ormai da tempo prassi che politici e giornali progressisti pretendano una assunzione di responsabilità collettiva dei maschi in quanto maschi, con corredo di profonde riflessioni sulla decostruzione della mascolinità e l’abbattimento del patriarcato. 🔗 Leggi su Laverita.info

