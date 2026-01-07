I delfini si mettono a giocare con la neve il loro video genera un affetto e un interesse senza precedenti

Un video recente mostra i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2 giocare con la neve. Le immagini catturano un momento di curiosità e spontaneità, suscitando affetto e interesse tra gli spettatori. Questa scena unica ha rapidamente conquistato l’attenzione online, diventando virale. Un esempio di come incontri ravvicinati con la natura possano emozionare e coinvolgere il pubblico in modo semplice e autentico.

