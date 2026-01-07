I delfini si mettono a giocare con la neve il loro video genera un affetto e un interesse senza precedenti
Un video recente mostra i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2 giocare con la neve. Le immagini catturano un momento di curiosità e spontaneità, suscitando affetto e interesse tra gli spettatori. Questa scena unica ha rapidamente conquistato l’attenzione online, diventando virale. Un esempio di come incontri ravvicinati con la natura possano emozionare e coinvolgere il pubblico in modo semplice e autentico.
Un incontro ravvicinato, uno sguardo curioso verso i fiocchi di neve: sono questi gli ingredienti che hanno reso virale, nelle ultime ore, un emozionante video che ritrae i tursiopi della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione. Gli utenti sono rimasti affascinati dalla spontaneità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
