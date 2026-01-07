I coreani impazziti per Sinner | il video dell’accoglienza in aeroporto tra foto autografi e mazzi di fiori

Jannik Sinner è arrivato in Corea del Sud in vista del suo primo torneo del 2026, un’esibizione contro Carlos Alcaraz prevista per sabato. L’arrivo ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, con foto, autografi e mazzi di fiori. Questa tappa segna l’inizio ufficiale della stagione, consolidando l’attenzione internazionale sul talento italiano nel circuito professionistico.

È tutto pronto per l’esordio di Jannik Sinner in questo 2026. Il numero due al mondo è infatti arrivato in Corea del Sud, dove sabato giocherà il suo primo match dell’anno: l’esibizione contro Carlos Alcaraz. E l’accoglienza a Seul è stata ovviamente da star: nel video pubblicato sulla pagina Instagram Hyundai Card infatti si vede il tennista accolto in aeroporto da diversi tifosi, tra autografi, selfie e qualche chiacchiera. L’altoatesino ha anche ricevuto un mazzo di fiori come benvenuto da parte dell’organizzazione e ha incontrato tantissimi fan anche uscendo dall’aeroporto della città coreana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

