I concerti di Assoartisti raddoppiano | si riparte con gli Old School e il Duo Mati

Dopo le festività, Assoartisti Confesercenti riprende i suoi concerti con un calendario rinnovato. La rassegna, ora doppia, include serate jazz al Caffè Campetto e concerti blues all’Ex Birrificio Genovese. Si apre con gli “Old School” e il “Duo Mati”, offrendo agli appassionati di musica live un’ulteriore opportunità di ascolto e condivisione culturale nel cuore di Genova.

Tornano, dopo le feste, gli appuntamenti in musica a cura di Assoartisti Confesercenti. E, come annunciato, dal nuovo anno la rassegna raddoppia, affiancando alle serate jazz al Caffè Campetto di vico San Matteo i concerti blues all’Ex Birrificio Genovese in via delle Grazie: ad aprire questo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - I concerti di Assoartisti raddoppiano: si riparte con gli “Old School” e il “Duo Mati” Leggi anche: Prosegue la rassegna a cura di Assoartisti Confesercenti: il Black Home Duo al Caffé Campetto Leggi anche: DiStretto d’Emozioni: si riparte con il recital del Duo Arena Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I concerti di Assoartisti raddoppiano: si riparte con gli “Old School” e il “Duo Mati” - E, come annunciato, dal nuovo anno la rassegna raddoppia, affiancando alle serate jazz al Caffè Campetto di vico ... genovatoday.it

Con i Negramaro riparte la stagione dei concerti al PalaSele - Parte fra 10 giorni la nuova stagione dei concerti al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 Produzioni. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.