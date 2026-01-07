I cibi anti-infiammazione da scegliere dopo gli eccessi calorici delle feste

Dopo le festività, il corpo può avvertire stanchezza e infiammazione a causa degli eccessi alimentari e di consumo di alcol. In questo momento, scegliere cibi con proprietà anti-infiammatorie può favorire il recupero e il benessere generale. Di seguito, una selezione di alimenti che aiutano a ridurre l’infiammazione e a ristabilire un equilibrio nutrizionale.

I l periodo delle festività natalizie è ormai alle spalle e il tuo corpo è in sovraccarico dopo le scorpacciate di piatti iper calorici, per non parlare dei tanti, troppi alcolici. Gonfiore, stanchezza e qualche piccolo malessere non sono solo fastidi: sono segnali di uno stato infiammatorio in corso. Non serve a nulla rimproverarsi: basta, in questa fase dell’anno, agire con consapevolezza, supportando il corpo con nutrienti anti-infiammatori. Leggi i consigli dell’esperta e scopri subito quali alimenti privilegiare e come inserirli nei pasti quotidiani, per spegnere l’infiammazione e iniziare l’anno con energia e benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I cibi anti-infiammazione da scegliere dopo gli eccessi calorici delle feste Leggi anche: Infiammazione da eccessi: come depurarsi in pochi giorni dopo Natale senza digiuni estremi Leggi anche: Salute, ambiente, distribuzione delle ricchezze: perché scegliere i cibi ultra-processati fa male a tutti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Addio infiammazione post-feste: i cibi da portare in tavola a gennaio; Longevità: alimenti da mettere in tavola per vivere più a lungo e in salute. I cibi anti-infiammazione da scegliere dopo gli eccessi calorici delle feste - Scopri gli alimenti e le strategie pratiche per spegnere il fuoco interno e ritrovare salute e vitalità ... iodonna.it

La nutrizionista risponde. Cos’è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione? - Che cos'è il Kimchi e quali sono i suoi benefici su colesterolo e infiammazione. iodonna.it

Tutti i cibi che combattono l’infiammazione - Avolte gli esperti descrivono l’infiammazione come un male necessario: è una risposta essenziale del sistema immunitario che ci aiuta a mantenere alte le difese e a guarire dalle malattie. internazionale.it

Alcuni cibi possono aiutarti a ridurre l’infiammazione intestinale. Quali sono i cibi antinfiammatori E come regolare l’alimentazione per contrastare gli stati infiammatori Per saperne di più e scegliere consapevolmente gli alimenti antinfiammatori, leggi l’a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.