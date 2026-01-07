I buoni propositi per il nuovo anno | Nidi impianti sportivi e viabilità

Nel 2026, via di Belmonte ospiterà il nuovo polo dell’infanzia, inaugurato a settembre, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e accogliere anche bambini dai tre mesi. Contestualmente, saranno realizzati nuovi impianti sportivi e miglioramenti alla viabilità, contribuendo allo sviluppo di servizi più efficienti e accessibili per la comunità. Questi interventi rappresentano un passo importante per il miglioramento della qualità della vita locale.

Il 2026 sarà l'anno del nuovo polo dell'infanzia di via di Belmonte: lo inauguriamo a settembre e abbatteremo la lista di attesa per i nidi accogliendo anche bimbi dai tre mesi di età. Ma sarà anche l'anno degli impianti sportivi: riqualificheremo Marina di Candeli. Completeremo il Pazzagli dove gioca il Grassina: diventerà uno dei principali stadi pubblici dell'area metropolitana Siamo al lavoro per un'area polisportiva ad Antella. Costruiremo anche un campetto da basket. I buoni propositi per l'anno appena iniziato del sindaco Francesco Pignotti partono da un rammarico rispetto al 2025: "L'eccesiva burocrazia troppo spesso rallenta decisioni e opere".

