Hugh Jackman sporco cupo e ingrigito nel trailer di The Death of Robin Hood
Scritto e diretto da Michael Sarnoski, il nuovo focus sul fuorilegge inglese targato A24 vede nel cast anche Bill Skarsgård e Jodie Comer. Un Robin Hood stanco, sporco e disincantato sul letto di morte è protagonista del trailer di The Death of Robin Hood, interpretato da un irriconoscibile Hugh Jackman. Il divo 57enne ha subito una trasformazione radicale per trasformarsi nel popolare fuorilegge inglese nella versione di Michael Sarnoski, regista e sceneggiatore della pellicola targata A24 che racconta il crepuscolo di Robin Hood mostrandone una versione anziana e macilenta, col volto nascosto da una lunga barba grigia e da una massa di capelli incolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
